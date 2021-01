Weil er unter dem Deckmantel einer Autovermietung in Berlin-Charlottenburg einen europaweiten Kokainhandel betrieben haben soll, steht ein 48-Jähriger vor dem Landgericht. Wagen aus dem Fuhrpark seiner Firma seien mit professionellen Verstecken für Drogen-Schmuggelfahrten versehen gewesen, heißt es in der zu Prozessbeginn am Mittwoch verlesenen Anklage. Der 48-Jährige habe Kokain verkauft, "um aus den Erlösen seinen kostspieligen Lebensunterhalt zu finanzieren". Mitangeklagt ist ein 37-Jähriger, dem Beihilfe zur Last gelegt wird.