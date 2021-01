Schnee und Glätte führen zu Unfällen in der Region

Blechschäden in Berlin und Brandenburg

Das Schneetreiben in der Nacht zu Samstag hat die Region in eine weiße Decke gehüllt. Derzeit sieht es so aus, als könnte der Schnee vielerorts noch länger liegen bleiben. Meteorologen warnen allerdings vor einer erhöhten Glättegefahr ab Samstagabend.