Nach einem Einbruch in ein Versicherungsbüro in Berlin-Reinickendorf hat ein Tatverdächtiger bei der Festnahme einen Polizisten verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.



Demnach hatte kurz nach Mitternacht ein Bewohner eines Hauses an der Tegeler Bernstorffstraße die Polizei gerufen, weil er an einem ebenfalls im Haus gelegenen Finanz- und Versicherungsbüro laute Geräusche hörte. Beamte konnten dort zunächst einen 37-Jährigen festnehmen.