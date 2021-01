Enkeltrick-Betrüger in Polen festgenommen

Nach international koordinierten Ermittlungen hat die Polizei im polnischen Posen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Enkeltrickbetrügern festgenommen. Die Verdächtigen im Alter zwischen 14 und 53 Jahren sollen in verschiedenen europäischen Ländern gewerbsmäßig Betrugstaten begangen haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin am Dienstag mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten der Tätergruppe in Berlin bisher fünf Taten, davon vier Versuche, mit einem Gesamtschaden von 26.000 Euro zugeordnet werden. Von der Auswertung des gesammelten Beweismaterials erhoffen sich die Ermittler die Aufklärung weiter Enkeltrickbetrügereien in Deutschland und anderen europäischen Ländern.