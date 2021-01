In einem Prozess um die verbreitete Telefon-Betrugsmasche mit falschen Polizisten hat ein Angeklagter am Freitag in München seine Beteiligung an mehreren Taten vor allem in Berlin gestanden. Zeitgleich spielte der 23-Jährige seinen Anteil daran aber herunter: "Ich war ja nur dabei", sagte er zum Prozessauftakt am Landgericht München I.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und einem gleichaltrigen mutmaßlichen Komplizen vor, mehrere alte Menschen um ein Vermögen gebracht zu haben. Sie sind wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und Bandendiebstahls angeklagt. Der Prozess gegen weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande hatte bereits am Donnerstag begonnen.