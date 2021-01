Die 20-jährige Frau wurde am Dienstagabend in der Wohnung eines Bekannten festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie sei dringend verdächtig, ihren 22-jährigen guten Bekannten in einer Wohnung in der Nüßlerstraße in Weißensee mit einem Messer angegriffen und aus einem Fenster gestoßen zu haben. Gegen die junge Frau wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Angaben zu Hintergründen der Tat machte die Polizei nicht.



Der Verletzte ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr.