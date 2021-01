Eine wilde Verfolgungsfahrt durch Berlin ist in der Nacht zu Freitag an einer Bushaltestelle geendet. Auslöser soll nach rbb-Informationen eine Polizeikontrolle im Stadtteil Friedrichshain gegen 22:30 Uhr durch Zivilfahnder gewesen sein, daraufhin sei der Fahrer eines Mercedes quer durch den Osten Berlins geflüchtet. Dabei soll unter anderem ein Polizeifahrzeug gerammt worden sein.

Die Fahrt endete schließlich in Marzahn an der Bitterfelder Straße, als der Fahrer mit dem Mercedes in den Gegenverkehr fuhr, eine Mittelinsel und einen Bordstein rammte, die Kontrolle verlor und in eine Bushaltestelle sowie einen Zaun raste.

Der durch den Unfall verletzte Fahrer kam in ein Krankenhaus, wird sich aber verantworten müssen: Da er Drogen und eine größere Summe Bargeld an Bord hatte und der Mercedes zudem nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen unterwegs war, stehen Anzeigen wegen Fahrerflucht, einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Drogenbesitz und Urkundenfälschung im Raum.