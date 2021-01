U9-Verkehr nach Großbrand in Steglitz bis Montag unterbrochen

Feuer in U-Bahnhof Schloßstraße

Aus den Treppenschächten quoll dichter Rauch: Am Samstag ist in einem Betriebsraum des U-Bahnhofs Schloßstraße ein Feuer ausgebrochen - am späten Nachmittag konnte die Feuerwehr es löschen. Der U-Bahnverkehr der Linie 9 bleibt unterbrochen.