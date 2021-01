Mehrere Autos haben am späten Freitagabend in Berlin gebrannt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, alarmierten Anwohner der Fritz-Lesch-Straße (Alt-Hohenschönhausen) die Einsatzkräfte, nachdem sie gegen 21:30 Uhr ein lautes Knallgeräusch gehört hatten. Dort habe ein Pkw in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe den Brand zwar löschen können, der Wagen sei aber völlig zerstört worden.

Kurz vor Mitternacht seien Polizei und Feuerwehr zu einem zweiten Einsatz in der Grüntaler Straße (Gesundbrunnen) gerufen worden. Nach rbb-Informationen brannte dort ein Luxus-SUV. Laut Polizei weitete sich das Feuer noch vor dem Eintreffen des Löschtrupps auf umstehende wagen aus. Insgesamt seien drei Pkw komplett ausgebrannt, zwei weitere erlitten erhebliche Hitzeschäden.

In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Menschen wurden nicht verletzt, das Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.