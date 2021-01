Mann nach lebensgefährlichem Messerangriff in Berlin festgenommen

Nach dem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen Mann in Berlin-Gesundbrunnen am Freitag hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Er wurde festgenommen und soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Beamten mitteilten.