Impfzentrum in Frankfurt (Oder) geht an den Start

Auf dem Messegelände in Frankfurt (Oder) ist am Mittwoch ein Corona-Impfzentrum eröffnet worden. Es ist das fünfte in Brandenburg und soll Menschen in Frankfurt und im Umland versorgen. Der Landkreis Oder-Spree verzichtet derweil auf eine eigene Einrichtung.