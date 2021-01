Sieben Kilogramm Cannabis, mehr als 400 Gramm Tilidin, fast 30 Gramm Heroin: Die Menge an Drogen, die im vergangenen Jahr in Gefängnissen gefunden wurde, ist deutlich angestigen. Die Justizverwaltung vermutet, dass mehr über die Mauern geworfen wird.

In den Berliner Gefängnissen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Drogen entdeckt worden. Knapp sieben Kilo Cannabis haben die Mitarbeiter 2020 sichergestellt – fast drei Kilo mehr als noch im Vorjahr, wie die Berliner Senatsverwaltung für Justiz am Freitag mitteilte.

Die Jusitzverwaltung führt den Anstieg der Drogenfunde auf die Corona-Situation zurück. Wegen der Beschränkungen in der Pandemie habe es deutlich weniger Gefangenenbesuche gegeben. Drogen seien deshalb weniger bei Besuchen, sondern durch Überwürfe über die Gefängnismauern in die Gefängnisse gekommen und deshalb auch schlechter durch Kontrollen gefunden worden.



Abgesehen von illegalen Rauschmitteln sind im vergangenen Jahr auch über 1.000 Handys bei Gefangenen beschlagnahmt worden. Das waren 100 Geräte mehr als 2019. Die meisten wurden 2020 in der JVA Plötzensee konfisziert, laut Behrend waren es dort 340 Geräte. Für Inhaftierte sind Privattelefone grundsätzlich verboten.



Über die Corona-Situation in den Berliner Gefängnissen zeigte sich Justizenator Dirk Behrendt (Grüne) insgesamt zufrieden. Zu den befürchteten unkontrollierbaren Virusausbrüchen sei es nicht gekommen, sagte er. Aktuell seien sechs der 3.300 Gefangenen Corona-positiv, insgesamt seien im vergangenen Jahr 77 Gefangene positiv getestet worden.