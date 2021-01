Rund 26 Prozent aller Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, trotzdem sind ihre Namen in vielen Bereichen des Lebens "unsichtbar". So auch im Wetter. Eine Kampagne soll das nun ändern: Wenn es diese Woche schneit, dann dank "Tief Ahmet".

"Ahmet", "Goran" oder "Dragica": In den ersten Wochen des Jahres 2021 werden häufig Namen mit Migrationshintergrund auf der Wetterkarte stehen. Hatten Deutschlands Wetterkarten 2020 noch "Hoch Willy" und "Tief Hermine", bringt im Januar "Tief Ahmet" und "Hoch Dragica" das Wetter. Die "Neuen deutschen Medienmacher*innen" (NdM) haben 14 Wetterpatenschaften für die ersten Wochen 2021 gekauft. Mit anderen Worten: die Hochs und Tiefs haben jetzt migrantische Namen. Mit der Kampagne #Wetterberichtigung wollen wir die Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar machen.

Seit 1954 vergibt das Institut für Meteorologie der FU Berlin Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete, die das Wetter in Mitteleuropa beeinflussen. Diese Namen werden von Wetterdiensten und Medien übernommen und veröffentlicht und erscheinen damit auf den Wetterkarten von Zeitungen sowie in Wetterberichten in Radio und Fernsehen. Die Preise für eine Patenschaft liegen bei 240 bis 360 Euro. Hochdruckgebiete sind dabei etwas teurer, weil in der Regel langlebiger.

Bisher hatte der Wetterbericht fast nur typisch deutsche Namen. Dabei haben laut Statistischem Bundesamt rund 26 Prozent aller Menschen in Deutschland einen "Migrationshintergrund". In Berlin sind es sogar 35 Prozent. In Österreich sind es durchschnittlich 23 Prozent und in der Schweiz rund 38 Prozent. Unter jungen Menschen liegt ihr Anteil sogar noch höher. Trotzdem finden sich Migranten und Migrantinnen und ihre Nachkommen in vielen Bereichen nicht wieder.

"Das Wetter diverser zu machen, ist nur ein symbolischer Schritt", sagt NdM-Vorsitzende Ferda Ataman. "Wichtig ist, dass gesellschaftliche Vielfalt endlich Normalität wird, überall." Bei mehr Sichtbarkeit und Teilhabe spielen vor allem Medien eine wichtige Rolle.

