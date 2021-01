Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen.



Nach rbb-Informationen kollidierte der Fahrer eines Carsharing-Wagens aus noch ungeklärter Ursache hinter einer Linkskurve auf dem Müggelheimer Damm mit einem massiven Baum am Straßenrand. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sei der 28-jährige Mann nach Reanimationsversuchen noch am Unfallort gestorben. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Selbsttötung aus.

Der Unfall soll sich bereits am Nachmittag ereignet haben. Die Straße war wegen der komplizierten Bergungs- und Räumungsarbeiten fünf Stunden lang gesperrt.