Ehemaliges Hotel am Müggelsee in Flammen

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Brand in einem ehemaligen Hotel am Müggelsee in Berlin-Köpenick ausgerückt. Der Dachstuhl brannte auf etwa 400 Quadratmetern, wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes sagte. Menschen seien nicht in Gefahr.

Etwa 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Versorgung mit Löschwasser gestalte sich schwierig, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr sei an der Stelle bereits öfter im Einsatz gewesen.