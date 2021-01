In Berlin-Kreuzberg ist am späten Dienstagabend ein Mann in einer Grünanlage am Ende der Reichenberger Straße schwer verletzt worden. Das bestätigte die Berliner Polizei am Mittwoch auf Anfrage von rbb|24. Nach rbb-Informationen erlitt der Mann Stichverletzungen im Bauchbereich. Anschließend soll sich der Schwerverletzte in den Kreuzungsbereich Reichenberger Straße Ecke Glogauer Straße bewegt haben, wo er zusammenbrach.

Er wandte sich an Passanten, die Feuerwehr und Polizei alarmierten. Rettungskräfte behandelten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Reichenberger Straße war ab Glogauer Straße bis zum Landwehrkanal zu Spurensicherungszwecken für rund zwei Stunden für den Autoverkehr gesperrt.