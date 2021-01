Mehr als 30 Menschen haben in Berlin-Lichtenberg eine Party mit Bar und Karaoke-Anlage gefeiert. Als die von Nachbarn wegen der lauten Musik alarmierte Polizei in der Nacht zu Freitag in der Herzbergstraße erschien, versuchten Gäste vergeblich über ein Dach zu fliehen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Das erste und zweite Stockwerk des Hauses war demnach zu einer Bar und einem Club umgebaut worden. Dazu gehörte auch der Karaoke-Bereich. Die Polizei traf 31 Menschen, die entgegen der geltenden Corona-Regeln weder Masken trugen noch Abstände einhielten. Außerdem fanden die Polizisten eine kleine Menge Rauschgift. Die Polizei nahm die Personalien auf und schrieb Anzeigen.