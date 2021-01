Ein junger Mann ist am Donnerstagmorgen in Berlin-Marzahn von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, trat der 25-Jährige an der Haltestelle Alt-Marzahn plötzlich ins Gleisbett, als dort eine Tram der Linie M8 ankam. Der Zwischenfall ereignete sich demnach um 7:40 Uhr. Der 51-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz eingeleiteter Notbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern, heißt es in der Polizeimeldung.

Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort muss er intensivmedizinisch behandelt werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Tramverkehr war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde unterbrochen.