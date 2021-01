Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer verletzt worden. Sie erlitten nach Informationen der Berliner Polizei Stichverletzungen am Rücken, an der Schulter sowie am Arm und kamen zur Behandlung in eine Klinik.

Die beiden Männer im Alter von 41 und 48 Jahren waren am späten Samstagabend mit einem dritten Mann auf der Sonnenallee nahe der Enderstraße unterwegs und wurden dort von sechs Unbekannten mit Messern und Pfefferspray angegriffen, hieß es.