In einer Wohnung in der Mahlower Straße im Berliner Bezirk Neukölln ist am Mittwochmittag ein toter Mensch in einer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, deute die Situation des Auffindes auf ein Gewaltverbrechen hin. Eine Mordkommission untersuche den Fall.

Weitere Details zu den Umständen blieben zunächst unklar. Die Polizei war gegen zwölf Uhr mit mehr als einem halben Dutzend Fahrzeuge vor Ort.