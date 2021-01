Beamte hatten am Dienstagabend ein Fahrzeug verfolgt, das gegen 19.30 Uhr wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen war - und dessen Fahrer trotz der Aufforderung, anzuhalten, davonraste, hieß es. Ein Auto einer Zivilstreife habe dann an der Kreuzung Lichtenrader Straße und Selchower Straße quer zur Fahrbahn als Straßensperre gestanden. Das Fluchtauto sei in diesen Wagen hineingefahren. Ein Einsatzwagen, der den Flüchtigen verfolgte hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und fuhr von hinten auf.

Der 20-jährigen Fahrer wurde in der Nähe des Unfallorts festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er ebenfalls leicht verletzt worden. Es bestehe der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden habe, hieß es. Einen Führerschein habe er nicht besessen, in dem Wagen wurden eine Machete gefunden. Alle Verletzten seien ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden, so die Berliner Polizei.



"Es gibt leider immer wieder Leute, die Straftaten begehen und sich dafür nicht zur Rechenschaft ziehen lassen wollen - Wünsche den fünf verletzten Kollegen alles Gute", so Jendro weiter.