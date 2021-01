Bei den Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Sexualmord in Berlin sind weitere Leichenteile entdeckt worden. Inzwischen sei damit fast der gesamte Körper des 44-jährigen Opfers gefunden worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch. Zum Fundort machte Steltner keine Angaben.



Ermittelt werde weiter gegen einen 41-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt. Der Verdacht gegen ihn habe sich erhärtet, so der Sprecher. Der Verdächtige soll sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert haben.