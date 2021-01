Die Gruppe in Fankleidung wollte entgegen der Corona-Regeln das 55-jährige Bestehen des Clubs in Berlin-Lichtenberg "gebührend" feiern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es sollte demnach Pyrotechnik abgebrannt werden, mit legalen und illegalen Feuerwerkskörpern. Die Beamten beschlagnahmten das Material. Auch ein Schlagstock und mutmaßliche Drogen wurden sichergestellt.

Erst am Donnerstag- und am Freitagabend hatte die Berliner Polizei jeweils eine unerlaubte Versammlung in und vor einer Bar in Prenzlauer Berg aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die 20-30 Anwesenden nicht an die Corona-Regeln gehalten.

Private Ansammlungen von so vielen Menschen sind derzeit laut Infektionsschutzveronrdung verboten, außerdem müssen Kneipen grundsätzlich geschlossen sein.