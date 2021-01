Der Fuchs, der regelmäßig am Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten in Berlin, zu sehen ist, soll ab jetzt offiziell auf den Namen Theo hören. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag über seinen Instagram-Account mitgeteilt.



Allein über diesen Kanal waren mehr als 10.000 Kommentare mit Namensvorschlägen eingegangen, für die Steinmeier allen Einsenderinnen und Einsendern dankte. Dazu kamen auch per E-Mail und Post zahlreiche Vorschläge.

"Sie können sich vorstellen, dass es da alles andere als leicht fällt, einen einzigen Namen auszuwählen", wird der Bundespräsident zitiert. "Aber 'Theo' gefiel mir besonders gut. Ich finde, das ist ein ganz besonders schöner Name für unseren Fuchs im Park von Bellevue."

Namenspate ist laut Steinmeier der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss (1949-59).