Wegen massiven Verstößen gegen das Corona-Infektionsschutzgesetz hat die Berliner Polizei am Montagabend in Schöneberg eine Hochzeitsfeier aufgelöst.



In einer Wohnung in der Hohenfriedbergstraße befanden sich nach rbb-Informationen mindestens 20 Personen. Die Polizei wurde bei dem Einsatz angegriffen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen rbb|24 bestätigte. Daraufhin hätten die Polizeikräfte Pfefferspray eingesetzt, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.



Nach rbb-Informationen wurden mehrere Personen vorläufig festgenommen. Die Hochzeitsgesellschaft wurde aufgelöst, es gab mehrere Anzeigen, unter anderem wegen der Verstöße gegen das Berliner Infektionsschutzgesetz.