Paula W. Berlin Dienstag, 26.01.2021 | 20:40 Uhr

Der Unfallhergang ist noch zu klären,insofern sollte man sich mit Schuldzuweisungen zurückhalten. Mein Beileid an die Hinterbliebenen. Abschied nehmen und Trost spenden ist in diesen Zeiten noch schwerer als sonst.

Tagesspiegel 26.01.2021:

"91-Jährige Fußgängerin stirbt nach Autounfall in Spandau

Eine 91 Jahre alte Frau ist nach einem Unfall im Spandauer Ortsteil Wilhemstadt an ihren schweren Kopfverletzungen gestorben. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr. Ein 53-jähriger Autofahrer war auf dem Seeburger Weg in Richtung Maulbeerallee unterwegs, als die Frau, die an einem Rollator ging, die Straße überquerte. Der Mann fuhr die Frau an, dabei erlitt sie schwerste Verletzungen, an denen sie laut Polizei wenig später im Krankenhaus verstarb. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang."