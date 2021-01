Mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft hat die Berliner Polizei in der Nacht zum Samstag eine illegale nächtliche Glücksspiel-Gesellschaft in Steglitz aufgelöst. Gegen die gültigen Corona-Regeln verstoßend, hatten sich in einer Drei-Zimmer-Wohnung 22 Personen versammelt, die keine Abstände hielten und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.