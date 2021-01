Die Berliner Polizei hat in der Nacht auf Samstag eine illegale Party in einem Eventcenter in der Colditzstraße (Stadtteil Tempelhof) aufgelöst. In einer Mitteilung heißt es, die Ordnungshüter seien kurz nach Mitternacht alarmiert worden. Vor Ort seien dann laute Musik und Lichteffekte festgestellt worden.

Drei Frauen und drei Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren seien vor Ort gewesen, die weder pandemiebedingte Mindestabstände einghalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen hätten. Auf Tischen hätten sich diverse Getränke befunden, außerdem sei eine Nebelmschine und eine Musikanlage sowie mehrere Wasserpfeifen entdeckt worden.

Gegen die sechs Personen sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, hieß es.