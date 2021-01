Nach einem Angriff auf zwei schlafende Obdachlose ermittelt die Berliner Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden 52 und 60 Jahre alten Männer seien in der Nacht zu Sonntag am S-Bahnhof Tiergarten von einem Unbekannten attackiert worden, teilte die Polizei am Sonntag in Berlin mit.