Im Prozess gegen den Berliner Rapper Fler am Amtsgericht Berlin-Tiergarten ist es zu einem Eklat gekommen. Der 38-Jährige verließ am Mittwoch am Ende einer Verhandlungspause schimpfend den Gerichtssaal - offenbar aus Wut über einen anwesenden Journalisten.

"Entweder der verschwindet oder ich gehe", hatte der Musiker zuvor gedroht. Auch der Verteidiger konnte Fler, der mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky heißt, nicht überzeugen, in den Gerichtssaal zurückzukehren. Nach dem Vorfall wurde beschlossen, ohne den Angeklagten weiterzumachen.