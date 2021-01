Nach vielen Jahren im Dornröschenschlaf soll der ehemalige DDR-Kulturpark im Plänterwald wieder zu neuem Leben erweckt werden. An diesem Freitag startet der Umbau zu einem Ort für Natur, Kunst und Kultur. Von Thomas Rautenberg

Die DDR ist kurz darauf Geschichte, auch die Fuhrgeschäfte im Treptower Park gehen Pleite. Nur das Riesenrad steht bis heute - und rostet vor sich hin. Wenn sich die Leute an den Kulturpark erinnern, dann heißt es zuerst: "Riesenrad". Für viele ist es einfach auch ein "Stück Geschichte". Abriss ist für viele kein Thema: "Das Riesenrad muss bleiben, es ist einfach Kult'", sagt eine Passantin.

Grün Berlin will im Spreepark schrittweise Altes neu erwecken - nicht als Rummelplatz, sondern als Heimstatt für Natur, Kunst und Kultur mit Restaurants, Künstlerateliers und auch dem Riesenrad , sagte Geschäftsführer Christoph Schmidt bei einer Sommertour: "Nicht wegschmeißen, abräumen, sondern umkehren. Die ehemalige Wasserbahn etwa, innerhalb der einmal Wasser war, wird jetzt zu einem Laufsteg, der durch Wasser durchführt. Also genau das Umkehrprinzip kommt hier zur Anwendung."

Einfach platt machen und wegschieben – diese Option kam auch für Grün Berlin nie in Betracht. Der landeseigenen Gesellschaft gehört das Gelände seit dem Rückkauf durch Berlin im Jahr 2014.

Mittelpunkt ist und bleibt aber das Riesenrad, bestätigte Christoph Schmidt – als Fahrgeschäft und sicher auch als vertikale Fläche für moderne Licht- und Kunstinstallationen. Vorbei sein soll es allerdings mit dem Quietschen, das das Riesenrad in den vergangenen Jahren als besonderen Lost Place bekannt gemacht hat: "Noch vor einem oder eineinhalb Jahren knarzte und quietschte es. Wir haben es jetzt geölt. Es ist ruhig geworden, es darf sich aber weiterhin drehen. Und das soll es auch in Zukunft". Sagt es und spürt die Windböe, die das Rad wie von Geisterhand in Bewegung setzt.

Ab Freitag wird nun das Riesenrad demontiert, jedes Einzelteil wird überprüft und bei Bedarf ausgetauscht. Ab 2024 soll das Areal rund um das alte, neue Riesenrad dann endlich wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.