Eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei hat am Donnerstagabend mit einem Unfall und einem flüchtigen Autofahrer geendet.



Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel der Audi-Fahrer zunächst einer Zivilstreife auf der Berliner Stadtautobahn A100 auf. Der Mann überholte gegen 22 Uhr mit gemessenen 150 km/h auf Höhe Charlottenburg-Nord in Richtung Wedding den Einsatzwagen. Erlaubt sind hier höchstens 80 km/h.

An einer roten Ampel an der Anschlussstelle Beusselstraße hielten die Polizisten den Mann und seinen Beifahrer an und forderten ihn auf, ihnen auf einen nahegelegenen Parkplatz zu folgen. Als die Ampel auf Grün schaltete, gab der Mann jedoch Gas und fuhr zurück auf die Autobahn in Richtung Stadtzentrum, so die Polizei. Dabei erreichte er, wiederum bei erlaubten 80 km/h, eine Geschwindigkeit von bis zu 190 km/h.