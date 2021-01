Bild: dpa/Achille Abboud

Schutzmaßnahmen vor Gebäuden - Berliner Polizei reagiert auf Gewalt in Washington

07.01.21 | 17:49 Uhr

Die Bilder aus Washington wecken Erinnerungen an die Treppenbesetzung des Reichstagsgebäudes Ende August in Berlin. Verfassungsschützer und Abgeordnete des Bundestags reagieren besorgt. Die Berliner Polizei hat ihre Schutzmaßnahmen erhöht.

Als Reaktion auf den Sturm auf das US-Kapitol in Washington [tagesschau.de] hat die Berliner Polizei ihre Schutzmaßnahmen für wichtige Gebäude in der Hauptstadt "angepasst". Das betreffe etwa das Reichstagsgebäude und Objekte der Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.



Der Polizeisprecher sagte weiterhin, er könne zu den konkreten Schutzmaßnahmen keine Auskunft geben. Die Einschätzung der Gefährdungslage in Berlin habe sich durch die Vorkommnisse in Washington nicht geändert.



Ein Sprecher der US-Botschaft teilte auf Anfrage mit, es habe in Berlin keine Zwischenfälle rund um diplomatische Einrichtungen der USA gegeben.

Verfassungsschutzchef sieht ähnliches Potential in Deutschland

Gleichwohl steigt sowohl unter Verfassungsschützern als auch unter Mitgliedern des Bundestags die Sorge vor ähnlichen Ereignissen auch in Berlin. Was sich in Washington abgespielt habe, "wird bei uns Rechtsextremisten, Reichsbürger und radikale Coronaleugner motivieren", sagte der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, am Donnerstag dem Tagesspiegel. Er reagierte damit auch auf Einträge in sozialen Medien in Deutschland, mit denen Sympathie für die Trump-Anhänger und Angreifer auf das Kapitol bekundet und zu ähnlichen Taten in Deutschland aufgerufen wurde.



Die Extremisten hofften, "wenn sowas in den USA möglich ist, dem Vorzeigeland der Demokratie, und die Sicherheitskräfte konnten den Sturm nicht aufhalten, dann geht das bei uns allemal". Kramer erinnerte an den versuchten Sturm von Reichsbürgern und Coronaleugnern auf das Reichstagsgebäude Ende August und mahnte, "der Bundestag und alle Länderparlamente müssen sich jetzt erst recht auf Angriffe einstellen".

Bundestag lässt sich von Botschaft in Washington informieren

Auch im Bundestag ist man alarmiert: Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble lässt mögliche Schlussfolgerungen aus Washington für den Schutz des Bundestages prüfen. "Dazu wurde bereits bei der deutschen Botschaft in Washington ein Bericht angefordert, wie es zu den Gewaltexzessen innerhalb des Kapitols kommen konnte", teilte der Bundestag am Donnerstag mit. Die Prüfung geschehe in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen sowie dem Land Berlin und dem Bundesinnenministerium. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte auf Nachfrage, seit dem Vorfall auf der Treppe des Reichstagsgebäudes im vergangenen August fänden immer wieder Gespräche zum Sicherheitskonzept statt. Dabei werde insbesondere über Aus- und Fortbildung sowie über technische und personelle Unterstützung durch die Bundespolizei gesprochen. Am 29. August vergangenen Jahres waren Demonstranten auf eine Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt und bis an den Eingang gekommen Polizisten konnten sie jedoch zurückdrängen. Am Rande einer Demonstration von Corona-Leugnern am 18. November waren zudem mehrere Personen von AfD-Abgeordneten in den Bundestag eingeladen worden. Sie drangen dabei in Büros von Abgeordneten ein und bedrängten Politiker wie zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU). Sendung: Abendschau, 7.1.2021, 19:30 Uhr