Die Berliner Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen, der wie ein Zusteller der Deutschen Post angezogen war. Bei dem Zugriff am Freitagabend wurden zudem erhebliche Mengen an Drogen sichergestellt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten Einsatzkräfte dank eines Bürgerhinweises gegen 19 Uhr in der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain beobachtet, dass drei Männer mit Kartons eine Wohnung verließen und diese in einen weißen Transporter luden. An dem Fahrzeug war ein Aufkleber "Servicepartner der Deutschen Post" befestigt, der Fahrer trug die typische schwarz-gelbe Jacke der Postzusteller.

Als er die Pakete in einer Wohnung in der Tegeler Straße im Wedding abgeben wollte, wurde der 29-Jährige von den Beamten überprüft. "Dabei strömte den Beamten aus den Paketen Marihuana-Geruch entgegen", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Transporters und der Wohnung seien mehr als 40 Kilogramm Marihuana, diverse Arzneimittel, eine Druckluftpistole, eine Axt, ein Messer und Bargeld beschlagnahmt worden - außerdem Briefmarken im Wert von 3.000 Euro.