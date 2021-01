Feuerwehr bringt 50 Hausbewohner vor Brand in Weißensee in Sicherheit

In Berlin-Weißensee hat es in der Nacht zu Donnerstag in einem Abstellraum eines achtgeschossigen Wohnhauses gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen bestätigte, wurden 50 Menschen über eine Steckleiter vor dem Brand, der im Erdgeschoss des Hauses in der Nüßlerstraße ausgebrochen war, in Sicherheit gebracht. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht, hieß es.

Der Brand brach gegen 0:30 Uhr aus und wurde deshalb gefährlich, weil sich schnell giftige Rauchgase im Gebäude ausbreiteten. Das Treppenhaus war kurz darauf stark verraucht, dadurch war der Fluchtweg der Bewohner abgeschnitten. Mehrere Menschen kletterten über die Fenster auf ein Vordach. Die Feuerwehr brachte 25 von ihnen erst einmal in einem Bus unter. Nun ermittelt ein Brandkommissariat der Polizei, wie es zu dem Feuer kommen konnte.