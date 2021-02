In Berlin-Wilmersdorf läuft zur Stunde ein Polizeieinsatz: In einer Filiale der Commerzbank in der Blissestraße schrillte am Dienstagmorgen die Alarmanlage. Die Polizei schließt einen Fehlalarm aus. Die Täter befnden sich womöglich noch im Gebäude.

Unbekannte haben sich am Dienstagmorgen Zutritt zu einer Filiale der Commerzbank an der Blissestraße in Berlin-Wilmersdorf verschafft. Gegen 7.20 Uhr löste in der Bank eine Alarmanlage aus, erklärte eine Polizeisprecherin auf rbb|24-Nachfrage. Dabei habe es sich nicht um einen Fehlalarm gehandelt, betonte sie. Möglicherweise sei ein Banküberfall versucht worden. "Es wurde auf jeden Fall eine Straftat begangen", so die Sprecherin. Was genau dort geschehen sei, müsse derzeit genauso geprüft werden wie die Frage, ob sich noch Tatverdächtige in dem Gebäude befänden.



Die Umgebung im Bereich Berliner Straße Ecke Blissestraße wurde weiträumig abgesperrt, meldet auch die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf Twitter.