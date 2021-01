Menschen aus Ostdeutschland ziehen im Bundesvergleich häufig aus ihren Heimatregionen weg. In Brandenburg lebte nur etwa jeder zweite Erwachsene (53 Prozent), der im Land geboren wurde, auch 2018 noch dort, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. In Berlin waren es 60 Prozent.

Auch in Sachsen-Anhalt war es nur jeder zweite Erwachsene (53 Prozent), in Thüringen waren es 61 Prozent. In Sachsen waren etwa zwei Drittel der dort Geborenen auch 2018 noch im Freistaat anzutreffen.