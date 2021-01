sententia Berlin Freitag, 22.01.2021 | 10:52 Uhr

Wieder mal so eine unausgegorene Idee. Ich bezweifle, dass mit Tempo 30 weniger Unfälle passieren oder weniger Luftverschmutzung entsteht.

Pankow bedeutet ja nicht nur Schönhauser oder Prenzlauer, sondern auch Stadtrand mit durchwachsener Infrastruktur. Und das Projekt Tempo 30 ist schon an anderer Stelle in Mitte ziemlich daneben gegangen.

Keine Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger, aber noch mehr Stau.