Bild: dpa/Günter Bratke

Die Neue Nationalgalerie: 1968, also zu ihrer Erst-Eröffnung, war sie schon einmal so schön und neu und glänzend, wie sie 2021 sein soll. Von Grund auf saniert soll die Neue Nationalgalerie dann wiedereröffnen und so dem Kulturforum zu neuen Besucherströmen verhelfen.