In Dreetz-Bartschendorf bei Neustadt (Dosse) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist am Dienstagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, verbrannten etwa 500 Tonnen Heu, außerdem wurden mehrere landwirtschaftliche Maschinen beschädigt. Nach Angaben der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" [Bezahlinhalt] waren auch am Mittwochmorgen noch 80 Feuerwehrleute dabei, den Brand zu bekämpfen. Das Niederbrennen der Scheune konnten sie nicht verhindern.

Die Rinder des landwirtschaftlichen Betriebs waren rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, auch Menschen kamen nicht zu Schaden. Rechtzeitig gesichert wurde auch ein großer Treibstofftank.

Der Gesamtschaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.