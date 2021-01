Jeder fünfte Minderjährige in Brandenburg galt 2019 als armutsgefährdet. In der Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen war es sogar jeder vierte Brandenburger, wie das Sozialministerium in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mitteilte.

Den Angaben zufolge waren im Berichtsjahr 15,2 Prozent aller Brandenburger armutsgefährdet. 2010 lag die Quote mit 16,3 Prozent noch geringfügig höher. Mit zunehmendem Alter gelten immer weniger Menschen als von Armut betroffen. In der Altersgruppe der 25- bis unter 50-Jährigen lag die Quote 2019 bei 14,6 Prozent, in der Gruppe ab 65 Jahren waren es 12,5 Prozent. Die Armutsgefährdung bei Männern betrug 15,2 Prozent, bei Frauen war sie mit 15,3 Prozent fast gleich hoch.

Entgegen dem allgemeinen Rückgang der Armutsquote nahm sie bei Alleinerziehenden mit Kindern von 40,9 Prozent auf 45,2 Prozent deutlich zu. Auch bei der Haushaltsgröße zwei Erwachsene mit drei oder mehr Kindern stieg sie von 26,9 im Jahr 2010 auf 32,7 Prozent in

2019.

Bei den Erwerbslosen nahm die Quote der Armutsgefährdung im selben Zeitraum von 64,1 Prozent auf 70,4 Prozent zu. Rentner und Pensionäre waren ebenfalls stärker von Armut bedroht. In dieser Gruppe stiegen die Quoten im Berichtszeitraum von 12,3 auf 14,4 Prozent.