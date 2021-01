Starker Schneefall, Hagel und Gewitter: Die Region Berlin-Brandenburg ist am Mittwochabend von einem heftigen Winter-Unwetter heimgesucht worden. Es gab Unfälle und Verletzte. Auch am Donnerstag können die Straßen wieder gefährlich glatt werden.

Am Mittwochabend rutschte zudem ein Lkw auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin bei Klein Marzehns (Potsdam-Mittelmark) in den Straßengraben. Bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) musste die Feuerwehr einen Baum entfernen, der auf eine Straße gestürzt war.

Bei Pessin (Havelland) stießen zwei Transporter auf der spiegelglatten B5 frontal aufeinander. Fünf Personen wurden dabei schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesack kamen nach rbb-Informationen angesichts der Straßenverhältnisse nur schwer zum Unfallort.

Ein kräftiger Wintersturm mit Schnee, Hagel und sogar Gewitter hat am Mittwochabend in Brandenburg die Rettungskräfte in Atem gehalten.

Bereits am Tag zuvor war es in Brandenburg, dabei insbesondere auf den Autobahnen 19 und 24, sowie in Berlin zu mehreren Glätteunfällen gekommen.



Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in der Region auf gefährliche Straßenverhältnisse einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet besonders am Donnerstag mit sehr glatten Straßen durch überfrierende Nässe oder Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen noch bei einem bis drei Grad.

Für den Freitag kündigt der DWD bei maximal null Grad vor allem im Süden und Osten Brandenburgs gelegentlich etwas Schnee an. Statt Schnee erwarten die Meteorologen dann am Samstag bei Werten zwischen minus zwei und null Grad Dauerfrost. Zeitweise kann es heiter werden. Auch am Sonntag herrscht demnach noch Frost.