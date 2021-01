Ein solcher Angriff liegt vor, wenn ein Dienst von einer Vielzahl von Computern gleichzeitig angefragt und damit blockiert wird. Im Laufe des Tages habe es massenhafte Zugriffe auf die Schulcloud aus dem Ausland gegeben.

Mittlerweile soll die Cloud aber wieder uneingeschränkt funktionieren, hieß es am Abend. Weitere Angriffe seien aber nicht ausgeschlossen, so die HPI-Sprecherin. Die Schulcloud wird in Brandenburg von 562 Schulen für den Distanzunterricht genutzt. Das Bildungsministerium war über den Vorfall am Abend noch nicht informiert.