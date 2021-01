Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den querstehenden Lkw. Der Fahrer des Autos wurde nach rbb-Informationen leicht verletzt, der Lkw-Fahrer verletzte sich beim Aufprall gegen den Stahlträger schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des anderen beteiligten Lkw blieb dagegen unverletzt und konnte sein Fahrzeug noch vor dem querstehenden 40-Tonner anhalten.



Die A11 war in Richtung Berlin ab Gramzow für mehrere Stunden gesperrt. Nach rbb-Informationen mussten viele Menschen in ihren Fahrzeugen ausharren, es gab einen kilometerlangen Stau. Bei dem Unfall entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.