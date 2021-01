Vermisster älterer Mann tot an Straße gefunden

Ein älterer Mann ist in Eggersdorf (Märkisch-Oderland) leblos am Straßenrand entdeckt worden. "Es wird nicht von einem Gewaltverbrechen ausgegangen", sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus.