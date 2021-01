Landrat reagiert auf Vorwürfe sexueller Belästigung am Elbe-Elster-Klinikum

Nach der Berichterstattung über Vorwürfe sexueller Belästigung gegen einen Arzt am kommunalen Elbe-Elster Klinikum, hat sich der zuständige Landrat zu Wort gemeldet. Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) teilte mit, er nehme die Vorwürfe "sehr ernst".

In einer Pressemitteilung teilte er mit, sexuelle Belästigung sei nicht hinnehmbar. Er habe Ende Juni 2019 als Gesellschafter durch die Klinikleitung Kenntnis von der schriftlichen Beschwerde einer Patientin erhalten, die im Jahr 2014 durch einen Arzt des Elbe-Elster Klinikums sexuell belästigt worden sein soll und gegen diesen Arzt Strafanzeige gestellt habe.

Mehrere Frauen hatten nach Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" und der "Lausitzer Rundschau" einen am Elbe-Elster Klinikum tätigen Arzt beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben. Einen Tag nach dem die Vorwürfe gegen den Arzt öffentlich wurden, äußerte sich Landrat Heinrich-Jaschinski am Freitag ausführlich dazu.

Frauen werfen Arzt am Elbe-Elster-Klinikum sexuelle Übergriffe vor

Gegenüber Kontraste und der "Lausitzer Rundschau" hatte Heinrich-Jaschinski "aus Datenschutzgründen und zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte" die Frage nicht beantwortet, seit wann ihm vermeintliche sexuelle Belästigungsfälle bekannt seien.

Die drei betroffenen Frauen werfen demselben Arzt der Klinik unabhängig voneinander vor, sie bei Ultraschall-Untersuchungen des Bauches und in einem Fall des Brustkorbs an den Brüsten und im Schambereich berührt zu haben. In einem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Cottbus wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses.

Der beschuldigte Arzt praktiziert am kommunalen Elbe-Elster Klinikum mit den Standorten Elsterwerda, Finsterwalde und Herzberg. Auf Anfrage von Kontraste und der "Lausitzer Rundschau" ließ er durch seinen Anwalt die Vorwürfe zurückweisen. Diese seien alle falsch und von einem persönlichen Interesse einer Person geleitet, mit der alle Frauen in Kontakt stünden.