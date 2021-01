Im 20. Jahrhundert galten Wölfe in Mitteleuropa als ausgestorben. Im Jahr 2000 wurden dann erstmals in Deutschland wieder wildlebende Wölfe geboren - in der Lausitz in Sachsen. Seitdem haben sich auch im benachbarten Brandenburg zahlreiche Rudel angesiedelt. Bei der letzten Zählung zwischen Mai 2019 und April 2020 wurden laut Bundesamt für Naturschutz 47 Wolfsrudel in Brandenburg gezählt - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Ein Rudel besteht aus einem Elternpaar und seinem Nachwuchs, in der Regel sind das insgesamt fünf bis zehn Tiere.



Wölfe stehen unter Naturschutz. Wer ohne Genehmigung oder Notlage einen Wolf fängt, ihn verletzt oder sogar tötet sowie seine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte beschädigt, dem droht in Brandenburg ein Bußgeld von bis zu 65.000 Euro - in Berlin 50.000 Euro.