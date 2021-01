Der Rapper Bushido soll bereit gewesen sein, seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker bis zu 2,4 Millionen Euro anzubieten, damit der ihn "in Ruhe lässt". Das hat der Musiker am Montag im Prozess gegen den Berliner Clanchef vor dem Landgericht erklärt.

Nach eigenen Angaben habe er Abou-Chaker zunächst 1,8 Millionen Euro angeboten und sei dann bereit gewesen, die Summe zu steigern, sagte Bushido. Er sei einer Aufhebungsvereinbarung monatelang hinterhergelaufen. "Meine Schmerzgrenze hätte bei um die 2,4 Millionen Euro liegen können", sagte der 42-jährige Musiker. Abou-Chaker habe aber schroff abgelehnt und Zahlungen bis an sein Lebensende gefordert.

Abou-Chaker habe unberechtigt eine Millionen-Zahlung sowie die Beteiligung an Bushidos Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert. Der Rapper sei bedroht, beschimpft, im Januar 2018 in einem Büro eingesperrt und mit Wasserflasche und Stuhl attackiert worden.

Dem beschuldigten Abou-Chaker werden Freiheitsberaubung, Beleidigung, versuchte schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen. Mitangeklagt sind drei seiner Brüder.

Die vier Angeklagten haben in dem seit fünf Monaten laufenden Prozess bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Der von Personenschützern in den Gerichtssaal begleitete Bushido ist in dem Verfahren wichtigster Zeuge und auch Nebenkläger. Seit mehr als zwei Jahren bekommen auch seine Frau und Kinder Personenschutz.