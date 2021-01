Bild: chalkback.org

Insta-Account schreibt die Sprüche auf die Straße - Catcalling ist kein Flirten - es ist ein sexueller Übergriff

13.01.21 | 06:07 Uhr

Sprüche über die Figur und obszöne Gesten sind für viele Frauen Alltag in der Öffentlichkeit und im Job. Es nennt sich Catcalling. Dass das sexuelle Belästigung ist, dämmert manchen erst später. Ein Berliner Instagram-Account hilft ihnen dabei. Von Anke Fink

So gut wie jede Frau kennt es. Wenn sie auf der Straße oder öffentlichen Plätzen unterwegs ist, wird schon mal gepfiffen oder ihr werden zum Teil derbe Anmachsprüche hinterhergerufen. Das hat jedoch nichts mit Komplimenten zu tun, sondern ist sexuelle Belästigung und wird Catcalling genannt. Die Opfer - zumeist Frauen - fühlen sich unwohl und können sich nicht wehren. Kussgeräusche oder anzügliche Gesten haben nichts mit Flirten zu tun. Sie sind ein Ausnutzen von Macht, und es gibt sie überall auf der Welt.

Von New York in Dutzende Länder rübergeschwappt

Doch es regt sich Widerstand. Im März 2016 startete die New Yorker Studentin Sophie Sandberg den Instagram-Account "@catcallsofnyc" [www.instagram.com/catcallsofnyc] und inspirierte damit binnen kürzester Zeit Nachahmer in 150 Städten in 49 Ländern – so auch in Berlin. Ihre Waffe im Umgang mit verbaler sexueller Belästigung ist Kreide. Sie schreiben die Sprüche, die sich Catcalling-Opfer anhören mussten an genau die Stelle, an der der Übergriff geschah. Das Ziel: Aufmerksamkeit erzeugen und zu zeigen, was Catcalling wirklich ist.

In Berlin kümmert sich ein 13-köpfiges Team um den Account "@catcallsofberlin" [www.instagram.com/catcallsofberlin]. Eine davon ist die 24-jährige Ingy, die fast von Anfang an dabei ist. Sie ist eine derjenigen, die chalken – also die Sätze mit Kreide auf die Straße schreiben. Die Sprüche halten nach ihrer Erfahrung zwei bis drei Tage auf dem Asphalt, wenn nicht gleich die Feuerwehr zum Wegspritzen gerufen wird, wie Anfang Dezember in Augsburg [www.instagram.com/catcallsofaugsburg]. Der Spruch auf der Straße war nicht nur sexistisch, sondern auch noch rassistisch [instagram.com/catcallsofaugsburg]. Das sollte den Passanten wohl nicht allzu lange zugemutet werden.

Es wird schlimmer beim Lesen

Die Sätze, die Ingy auf Berliner Straßen geschrieben hat, sind zum Teil sehr derb, etwa: "Dich würde ich gern nehmen. Kannst Du nicht mal rüberkommen, damit ich Deinen Arsch sehen kann?", "Mit dem Arsch ist es schwer, dich nicht anzufassen", "Heb mal den Rock! Kann man noch ein bisschen trainieren, aber zum F*cken reicht's". Durch das Kreiden auf den Asphalt bekommen sie aber eine noch heftigere Wucht, als wenn man sie nur hört. Sie werden anders wahrgenommen. "Ich kenne keine einzige Frau, die keine Catcalling-Erfahrung oder eine andere Art von sexueller Belästigung auf der Straße erlebt hat", sagt Ingy. Deshalb sei sie wie elektrisiert gewesen, als sie den Insta-Account entdeckt habe, und habe unbedingt mitmachen wollen. Catcalling sei ein weitaus tieferes Problem, als Menschen das oft darstellten, wenn sie sagten, das seien nur Komplimente oder man solle die Sprüche ignorieren. Es sei ein Symbol für die Machtstrukturen in der Gesellschaft.

Strafbar nur wenn es körperlich wird

Catcalling sollte nach Ansicht von Ingy strafbar sein. "Ich sehe keinen Unterschied darin, jemanden nur anzeigen zu dürfen, wenn er mir physisch gegenüber gewalttätig wird." Auch die verbale Gewalt müsse strafrechtlich verfolgt werden können. Beim Catcalling gebe es zudem häufig Momente, in denen Gewalt angedroht werde. Sexuelle Belästigung ist für den Gesetzgeber aber immer etwas Körperliches. Die einzige Ausnahme ist das so genannte Upskirting, also das ungefragte Unter-den-Rock-Fotografieren bei Frauen. Seit Juli 2020 ist dies eine Straftat und wird mit bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet.

Ich kenne keine einzige Frau, die keine Catcalling-Erfahrung oder eine andere Art von sexueller Belästigung auf der Straße erlebt hat Ingy, engagiert sich bei "catcallsofberlin"

Im Zusammenhang mit Catcalling gibt es bereits eine Petition "Es ist 2020. Catcalling sollte strafbar sein" [www.openpetition.de] aus dem vergangenen Jahr mit fast 70.000 Unterstützenden, die laut einem Bericht von "Funk" [www.youtube.com] dem Frauenministerium vorgelegt wurde. Das Haus verwies die Petition demnach jedoch an das Justizministerium, weil es um Fragen der Strafbarkeit geht. Und das Justizministerium habe keinen Handlungsbedarf beim Catcalling gesehen, wie es in dem Bericht weiter heißt.

Nur die Grünen würden Catcalling strafbar machen

Andere Länder sind da schon weiter. In Belgien, Portugal und den Niederlanden ist Catcalling verboten. In Frankreich können die verbalen Belästigungen schon seit 2018 mit bis zu 750 Euro Bußgeld bestraft werden. In Deutschland hat sich noch nicht einmal das Parlament mit dem Thema beschäftigt. Die Parteien haben sich aber schon Meinungen gebildet. Nur die Grünen befürworten die Idee, Catcalling strafbar zu machen. Die Linke und die SPD stehen der Idee offen gegenüber. Die Union, FDP und AfD sind dagegen. Sie verurteilten jedoch jegliche Art sexueller Belästigung, hieß es. Nach einem Bericht der "taz" zur Catcalling-Petition haben 44 Prozent der deutschen Frauen bereits sexuelle Übergriffe erlebt. Die Hälfte davon hätten verbal stattgefunden. Die Zahlen stammen aus einer Studie des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2019 [www.bmfsfj.de]. In anderen Studien seien die Zahlen noch deutlich höher.

Bewusstsein muss erst geschaffen werden

Das deckt sich mit den Erfahrungen des "@catcallsofberlin"-Teams, die nahezu täglich oder jeden zweiten Tag Einsendungen mit neuen Sprüchen bekommen. Laut Ingy, die im Master Rehabilitationspädagogik studiert, berichten viele von Erfahrungen, die bereits Monate oder gar Jahre zurückliegen, weil sich erst jetzt bei ihnen das Bewusstsein gebildet habe, dass das sexuelle Belästigung gewesen sei. Auch sie selbst sei erst durch die Genderstudies-Kurse, die sie im Bachelorstudium gehabt habe, tiefer in die Materie eingedrungen. "Je tiefer ich da eingestiegen bin, desto bewusster wurde mir eigentlich, welche Machtstrukturen in unserer Gesellschaft bestehen - sowohl politisch als auch auf allen anderen Ebenen." Jetzt könne sie ihre Stimme erheben und sexuelle Belästigung benennen.

Ein Beispiel für einen Erlebnisbericht von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz | Bild: chalkback.org

Betroffene fragen nach eigener Schuld

Die Reaktionen auf der Straße, wenn sie die Sprüche mit Kreide aufschreibe, seien häufig positiv, sagt Ingy. Zwar gingen die meisten vorbei oder stapften auch über die Sätze herüber, aber diejenigen, die nachfragten, bedankten sich mitunter sogar, weil ihnen klar werde, dass Catcalling kein Flirten sei. "Nach einem Kompliment fühlt man sich gut", so Ingy. Niemand, der "@catcallsofberlin" Einsendungen schicke, fühle sich nach so einer Situation gut, auch nicht wenn "geiler Arsch" gesagt werde. Die Betroffenen bekämen beim Catcalling "total das schmutzige Gefühl". Sie schauten an sich herunter, fühlten sich dreckig und grübelten, ob ihre Kleidung provokant sei. "Sobald sich die Person so fühlt, ist das Belästigung", so Ingy. Die Betroffenen treffe keine Schuld. Vielmehr sollte darüber gesprochen werden, was die Sprücheklopfer mit dem Catcalling machen.

Corona setzt Catcalling kein Ende

Am häufigsten mit 46 Prozent werden Frauen auf öffentlichen Plätzen von Unbekannten belästigt, wie es im Bericht von "Funk" heißt. Am zweithäufigsten mit 41 Prozent werden sie am Arbeits- oder Ausbildungsplatz zum Opfer verbaler Übergriffe. Daran hat auch die Corona-Pandemie wenig geändert. Im Gegenteil: Es fehlt durch die geschlossenen Clubs und Restaurants sogar das allgemeine Gewusel einer Großstadt wie Berlin, das dafür sorgt, auch nachts um vier um Hilfe bei Passanten bitten zu können. Wenn eine Frau jetzt abends allein in der U-Bahn belästigt werd, sagt Ingy, bleibe ihr oft nur, die Sprüche zu ignorieren oder, wenn es gefährlich oder unsicher werd, gezielt nach Hilfe zu suchen.