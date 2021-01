Bild: rbb24/dpa/M. Begsteiger

Daten der Berliner Standesämter - Arsen, Dix oder Joanna-Océane: Diese Baby-Vornamen waren 2020 einmalig

17.01.21 | 09:44 Uhr

In den jährlichen Listen der Baby-Vornamen in Berlin stecken interessante Details: Welche Namen nur einmal vergeben wurden, welche Namen bei beiden Geschlechtern beliebt sind und warum ein Junge aus Pankow einen Wochentag im Namen trägt. Von Götz Gringmuth-Dallmer

Das Ranking der beliebtesten Baby-Vornamen in Berlin führten im Jahr 2020 Noah und Charlotte an. Neben den vielen Sophias, Emilias, Pauls und Annas finden sich in den Daten der Standesämter aber auch einzigartige Vornamen - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Insgesamt wurden 65.248 Namen vergeben, 8.241 davon genau einmal. Eine eher zufällige Auswahl dieser einmaligen Vornamen: Arsen, Dix, Chanttelle, Elaine-Summer, Hermine-Henriette, Emil-Wladimir oder Joanna-Océane. Die Statistik der einzelnen Bezirke verzeichnet zusammen 41.351 gemeldete Kinder. Davon hat etwa die Hälfte, nämlich 21.136, einen Vornamen. 17.394 haben zwei Vornamen, 2.783 haben drei Vornamen und 238 haben mehr als drei Vornamen.

Namen für Mädchen und Jungen

Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt: Sie bekommen aus beruflichen Gründen eine Mail von einem bis dahin unbekannten Menschen und können aus dem Namen nicht erkennen, welche Anrede Sie jetzt bei der Antwort wählen. Zum Beispiel Toni. 37 Jungen und 25 Mädchen haben 2020 in Berlin diesen Namen bekommen. So gibt es in den Daten viele Namen, die sowohl für Mädchen als auch für Jungen vergeben wurden. So heißen zum Beispiel 51 Jungen und ein Mädchen Pepe oder auch ein Junge und 55 Mädchen Elif. In der folgenden Tabelle sind, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Namen aufgelistet, die Jungen wie Mädchen jeweils mindestens zweimal vergeben wurden. Ob der Name als Erst-, Zweit- oder Fünft-Name vergeben wurde, spielt bei dieser Auswertung keine Rolle.

Bela, Farin, Rod und Greta

Falls Fans von "Die Ärzte" in diesem Jahr die Namen der Bandmitglieder an ihre eigenen Kinder weitergeben wollten, dann haben sie sich für Bela entschieden. Der Name wurde 62 Mal vergeben - Farin zweimal und Rodrigo, also Rod, genau einmal. Greta ist bei der Namensvergabe offenbar weniger beliebt als im Vorjahr. Wurde der Name 2019 noch 108 mal vergeben, so ergibt die Auswertung der 2020 Daten nur noch 30 Mädchen, die diesen Vornamen bekommen haben.

2020 wurden in Berlin 768 verschiedene Doppelnamen vergeben. Emma-Sophie gleich viermal, Finn-Luca, Karl-Heinz, Lisa-Marie,Marie-Luise und Mia-Sophie jeweils dreimal. In der folgenden Tabelle finden sich alle Doppelnamen, die mindestens zweimal vergeben wurden.

Heißen wie Monate und Wochentage

Namen, die ihre Entsprechungen in Monaten oder Wochentagen haben, finden sich auch in den Daten. Ganz oben auf der Liste ist August, ursprünglich ehrender Beiname des ersten römischen Kaisers Gaius Octavianus (Quelle: vornamen.com), der gleichnamige Monat verdankt seinen Namen demnach diesem Kaiser. Auch Mai, May, June und Juni wurden in niedriger zweistelliger Anzahl vergeben. Einmalig im Jahr 2020 ist ein Junge aus Pankow, der als Zweitnamen Dienstag trägt.